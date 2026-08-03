Главную цель США на Ближнем Востоке озвучили в Госдепе

США по-прежнему хотят добиться денуклеаризации Ирана, сообщил Марко Рубио. Он подчеркнул, что это главная задача Вашингтона в регионе.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марок Рубио рассказал о первоочередной цели страны на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что сейчас Вашингтон сконцентрирован на открытии судоходства через Ормузский пролив.

При этом американский госсекретарь добавил, что главная задача по-прежнему заключается в том, чтобы Иран отказался от ядерного оружия.

"Денуклеаризация Ирана – это предмет итоговой сделки. Я думаю, что более близкая сделка, на которой, как вы видите, сосредоточено много внимания, – это (Ормузский – прим. ред) пролив"

– Марко Рубио

Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон на переговорах собирается потребовать от Тегерана снижения концентрации ядерного топлива и его последующей транспортировки за рубеж.