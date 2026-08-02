Грузия вошла в топ-20 стран по скорости мобильного интернета

Медианная скорость мобильного интернета в 156,3 Мбит/с вывела Грузию на 17-е место в мире, при этом по качеству домашней сети страна занимает 107-ю строчку рейтинга.

Грузия заняла 17-е место в мире по скорости мобильного интернета с медианным показателем загрузки 156,3 Мбит/с. Соответствующие данные за июнь 2026 года представлены в отчете Speedtest Global Index.

Достигнутый результат значительно превышает среднемировой показатель в 93,47 Мбит/с и позволяет государству обгонять многие европейские страны. Абсолютным лидером глобального списка признаны ОАЭ со скоростью 672,87 Мбит/с.

На территории Южного Кавказа государство выступает абсолютным лидером по мобильной связи. Азербайджан занимает 46-е место со скоростью 98,61 Мбит/с, а Армения располагается на 85-й позиции с показателем 91,69 Мбит/с.

Показатели фиксированного домашнего широкополосного доступа демонстрируют противоположную картину, где Грузия находится на 107-м месте из 149 со скоростью 50,8 Мбит/с. В данном сегменте по региону лидирует Азербайджан на 84-м месте с 92,2 Мбит/с, за ним следует Армения на 85-й строчке с 91,7 Мбит/с.