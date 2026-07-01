Строительство первой АЭС укрепит казахстанский суверенитет – МИД РФ

Возведение под руководством Росатома первой атомной электростанции (АЭС) "Балхаш" в Казахстане укрепит суверенитет Астаны, такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании III Российско-казахстанского медиафорума.
Галузин отметил, что сотрудничество России и Казахстана реализуется во многих сферах и положительно сказывается на суверенитете обоих государств.
"Из самых свежих – это наше взаимодействие в создании в Казахстане первой атомной электростанции российского дизайна, которая приведет к созданию в Казахстане современной атомно-энергетической отрасли и тем самым, конечно же, как ничто другое будет способствовать укреплению суверенитета Казахстана"
– Михаил Галузин
Напомним, корпорация "Росатом" реализует проект по строительству первой в Казахстане АЭС "Балхаш".
Предварительно, работы планируется начать в 2027 году и завершить к 2035 году.