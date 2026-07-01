Вестник Кавказа

Строительство первой АЭС укрепит казахстанский суверенитет – МИД РФ

Макет ядерного реактора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что строительство первой атомной электростанции (АЭС) "Балхаш" в Казахстане станет фактором укрепления суверенитета республики.

Возведение под руководством Росатома первой атомной электростанции (АЭС) "Балхаш" в Казахстане укрепит суверенитет Астаны, такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании III Российско-казахстанского медиафорума.

Галузин отметил, что сотрудничество России и Казахстана реализуется во многих сферах и положительно сказывается на суверенитете обоих государств.

"Из самых свежих – это наше взаимодействие в создании в Казахстане первой атомной электростанции российского дизайна, которая приведет к созданию в Казахстане современной атомно-энергетической отрасли и тем самым, конечно же, как ничто другое будет способствовать укреплению суверенитета Казахстана"

– Михаил Галузин

Напомним, корпорация "Росатом" реализует проект по строительству первой в Казахстане АЭС "Балхаш".

Предварительно, работы планируется начать в 2027 году и завершить к 2035 году.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
775 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.