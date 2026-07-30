Вестник Кавказа

Трамп заявил об отсутствии контактов с Инфантино по вопросу прав на ЧМ по футболу

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп не подтвердил информацию об обсуждении с Джанни Инфантино продажи прав на чемпионат мира по футболу.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал вопрос продажи коммерческих прав на чемпионат мира с с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.  

"Нет, никогда"

– Дональд Трамп 

По информации The Times, интерес к покупке прав на чемпионат мира проявляли лица, связанные с администрацией президента США. 

Отметим, что вокруг возможной продажи прав на чемпионат мира под эгидой ФИФА разгорелся скандал. Европейские футбольные власти пообещали отказаться от участия в турнире, если ФИФА во главе с Инфантино пойдет на сделку. К ним присоединились и другие континентальные футбольные объединения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
940 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.