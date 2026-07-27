Вестник Кавказа

Дагестан и Чечня получили 1 млрд рублей для помощи пострадавшим от паводков

Дагестан и Чечня получили 1 млрд рублей для помощи пострадавшим от паводков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство России направило Чечне и Дагестану около 1 млрд рублей в качестве материальной помощи пострадавшим от наводнений, сообщила пресс-служба кабмина.

Пострадавшие от весенних паводков жители Республики Дагестан и Чеченской Республики получат дополнительные средства в качестве материальной поддержки, говорится в официальном сообщении российского кабмина.

Согласно информации, правительство России направило в регионы более 1 млрд рублей.

Отмечается, деньги, которые пойдут на выплаты материальной помощи, "в том числе потерявшим имущество первой необходимости гражданам", направят из резервного фонда правительства.

Решение об этом было принято по итогам прошедшего накануне заседания кабмина, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что к настоящему времени в общей сложности Дагестан и Чечня получили уже более 12 млрд рублей на восстановление после прошедших этой весной паводков.

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