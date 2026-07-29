Вестник Кавказа

Армения и Иран обсудили строительство новой ЛЭП

Армения и Иран обсудили строительство новой ЛЭП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван и Тегеран провели встречу, в рамках которой обсудили сотрудничество Армении и Ирана в области энергетики.

Глава ведомства территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян встретился с замглавы МИД ИРИ Хамидом Ганбари. Стороны обсудили строительство новой ЛЭП, а также контакты двух стран в сфере энергетики и транспорта. 

"Стороны также затронули ход строительства третьей линии электропередачи Армения - Иран напряжением 400 кВ, при этом подчеркнув стратегическую важность данного проекта"

– пресс-служба армянского ведомства 

По словам Худатяна, значительно возросло участие иранского бизнеса в проектах на территории Армении. Глава ведомства назвал эту тенденцию позитивной.

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