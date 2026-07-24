КТК снова атакован беспилотниками

Минувшей ночью беспилотные летательные аппараты вновь атаковали два танкера возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море - погрузка нефти остановлена, хотя и объекты нефтепровода работают в штатном режиме.

Вооруженные силы Украины минувшей ночью снова атаковали два танкера возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщили в компании.

"В 01:48 мск был атакован танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов, зафрахтованный ТОО "Тенгизшевройл", находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся террористической атаке. В результате атаки возник пожар, который был потушен силами экипажа"

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Затем был атакован еще один танкер - MARATHI под флагом Острова Мэн, который шел для приема нефти на морской терминал КТК, передает Sputnik Казахстан.

Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК , а также подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено, однако погрузка нефти остановлена, хотя объекты нефтепровода работают в штатном режиме, отметили в компании.

Произошедшее говорит о том, что все призывы Казахстана и других иностранных акционеров КТК, в том числе через Госдеп США, о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры, что создает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли и наносит существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров КТК, нынешними властями Украины были проигнорированы, подчеркнули в консорциуме.

Напомним, ранее мы писали о том, что только 27 июля КТК возобновил прокачку нефти после прошлой украинской атаки на танкеры. В своем заявлении сделала пресс-служба министерства энергетики Казахстана оптимистично заявляла: после возобновления приема нефти нефтедобывающие компании продолжат поставлять сырье в трубопроводную систему и смогут возобновить экспорт через терминал.