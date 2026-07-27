Пашинян: Армения пойдет по пути альтернатив

Премьер Армении рассказал как прошел его телефонный разговор с президентом России. По словам Пашиняна, удалось прийти к общему пониманию, что у Армении во всем должны быть альтернативы.

У Армении во всем должны быть альтернативы, по этой теме удалось прийти к общему пониманию с президентом России Владимиром Путиным в рамках недавнего телефонного разговора, поделился премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По крайней мере по нескольким вопросам, мы пришли к общему пониманию, что самым важным для Республики Армения является ее законное право формулировать и формировать для себя альтернативы и я сказал президенту России, что мы провозгласили этот путь (альтернатив – ред.) и мы пойдем по этому пути, тем более сейчас, когда народ Армении проголосовал за это"

– Никол Пашинян

Он подчеркнул, что "эпоха отсутствия альтернатив закрыта" для Еревана, они должны быть "всегда и по всем вопросам".

Пашинян заявил, что для республики неприемлемы разговоры о дедлайнах относительно сроков проведения референдума о вступлении в ЕС. Армянский премьер отметил, что решение о том, когда провести референдум, Ереван примет самостоятельно, этот вопрос связан с суверенными правами страны.

Напомним, разговор лидеров России и Армении состоялся вечером в понедельник 27 июля, инициатором выступила армянская сторона. В Кремле сообщили, что во время беседы было обращено особое внимание на необходимость максимально скорого проведения референдума в Армении по вопросу вступления республики в ЕС или дальнейшего пребывания в ЕАЭС.