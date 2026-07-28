В Армении заявили об отсутствии планов искать замену газу из РФ

​Власти Армении заявили, что планы по увеличению закупок иранского газа не означают поиска альтернативы российскому топливу.

​Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян опроверг предположения о том, что Ереван ищет замену российскому природному газу. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

​Отвечая на вопрос о причинах наращивания поставок иранского топлива, глава ведомства подчеркнул, что власти не пытаются найти альтернативу энергоносителям из РФ, а развивают взаимовыгодное сотрудничество с соседней страной.

​Худатян пояснил, что Ереван и Тегеран планируют расширить программу "Газ в обмен на электроэнергию". Инфраструктура позволяет нарастить объемы взаимных поставок, детали сделки проработает совместная рабочая группа.

​"Обеспокоенности нет, есть рабочий процесс. И в рамках этой логики мы уже много лет реализовывали этот процесс, и сейчас мы зафиксировали, что есть еще возможности в рамках проекта"

- Давид Худатян

​Ранее в МИД РФ предупредили, что курс Еревана на вступление в ЕС грозит отменой льгот на российский газ, который поступает транзитом через Грузию и реализуется в республике монополистом "Газпром Армения".