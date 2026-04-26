Грузия нарастила импорт российской пшеницы

Грузия продолжает наращивать закупки российской пшеницы – только за первое полугодие текущего 2026 года они выросли почти на 30%, свидетельствуют данные Национальной службы статистики страны.

Грузинские хлебопеки предпочитают работать с российской пшеницей – страна постоянно наращивает ее импорт, только в первом полугодии она увеличила его почти на треть, свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

По итогам первого полугодия в Грузию ввезли пшеницы на $41,8 млн, тогда как за тот же период минувшего 2025 года импорт достигал лишь $32,3 млн. Сумма закупок выросла на 29,8% в годовом выражении, передает Sputnik Грузия.

А вот закупки российской кукурузы сократились вдвое - до $4,6 млн в денежном выражении, тогда как годом раньше ее приобрели на $9,1 млн.

Годовые потребности Грузии в пшенице составляют 700-800 тыс т, и хотя в последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины и США, в импорте продукта №1 первенство прочно удерживает Россия: на ее долю приходится более 95%, она устраивает грузинских производителей и по качеству, и по цене.