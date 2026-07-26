США и Иран решают судьбу Баб-эль-Мандебского пролива

Не только Ормузский пролив, но и Баб-эль-Мандебский пролив теперь обсуждают США и Иран. По данным The National, США продвигают восстановление судоходства в двух главных ближневосточных водных артериях, а Иран ожидает снятия санкций.

Вашингтон и Тегеран контактируют в том числе по ситуации в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, рассказал источник в Пакистане эмиратскому изданию The National.

"За кулисами проходит очередной раунд обмена посланиями, который сосредоточен исключительно на Ормузском проливе и Красном море"

– собеседник газеты

Источник уточнил, что в Белом доме ищут решение, которое позволит нормализовать судоходство в двух стратегически важных проливах вокруг Аравийского полуострова. Иранская сторона в этих переговорах стремится добиться выполнения пунктов меморандума о взаимопонимании, включая продажу нефти и ослабление американских санкций.

В Баб-эль-Мандебском проливе за неделю трафик судов сократился на 56% после решения йеменских хуситов о морской блокаде Саудовской Аравии. На прошлой неделе состоялся обмен ударами: хуситы нанесли удары по двум саудовским танкерам, в ответ была выполнена атака на военные объекты хуситов в йеменской провинции Ходейда, на что хуситы ответили ударами 25 июля по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco в портовых Джизане и Янбу.