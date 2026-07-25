Нетаньяху вылетел в Вашингтон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в столицу США, где встретится с американским президентом Дональдом Трампом.
Соответствующее заявление было сделано им самим в опубликованном посте на официальной странице в социальной сети.
"Сейчас я отправляюсь на встречу с нашим другом, президентом Дональдом Трампом"
– Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр еврейского государства отметил, что предстоящая встреча с Трампом станет восьмой.
При этом, по словам Нетаньяху, "ни один другой мировой лидер не встречался с ним так часто".
Также он вкратце обозначил, по каким вопросам предстоят переговоры в Вашингтоне.
Одной из центральных тем встречи станет конфликт в Иране, отметил премьер.
"На нашей встрече мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран"
– Биньямин Нетаньяху