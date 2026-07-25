Нетаньяху вылетел в Вашингтон

Израильский премьер-министр сообщил о том, что уже направляется в Соединенные Штаты на встречу с американским лидером и анонсировал примерную повестку переговоров.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в столицу США, где встретится с американским президентом Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление было сделано им самим в опубликованном посте на официальной странице в социальной сети.

"Сейчас я отправляюсь на встречу с нашим другом, президентом Дональдом Трампом"

– Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр еврейского государства отметил, что предстоящая встреча с Трампом станет восьмой.

При этом, по словам Нетаньяху, "ни один другой мировой лидер не встречался с ним так часто".

Также он вкратце обозначил, по каким вопросам предстоят переговоры в Вашингтоне.

Одной из центральных тем встречи станет конфликт в Иране, отметил премьер.

"На нашей встрече мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран"

– Биньямин Нетаньяху