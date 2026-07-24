Причиной остановки ударов США по Ирану мог стать дефицит ракет

По словам Трампа, ранее внезапно остановившего ежедневные удары по Ирану, у США достаточно боеприпасов. При этом в Вашингтоне заявили, что нацбезопасность США оказалась бы под угрозой, если бы были обнародованы данные о том, сколько у Штатов осталось ракет Patriot.

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что остановка силового воздействия на Иран связана с недостатоком боеприпасов, в том числе ракет ПВО, пишет газета The Wall Street Journal.

"У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется"

– Дональд Трамп

Отметим, что 25 июля стало известно, что в Белом доме приняли решение вместо наращивания масштабов операции против Ирана ее приостановку.

По сведениям The New York Times, такое решение было принято для того, чтобы не допустить дальнейшее истощение американских запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке.

Завершить ежедневные удары по Ирану рекомендовал лично глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, по его мнению, пишет портал Axios, эффективность этой операции исчерпана.

О возможной нехватке ракет-перехватчиков для систем ПВО предупредил Белый дом и Пентагон также председатель Комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

В Белом доме заявили газете The Wall Street Journal, что "национальная безопасность оказалась бы под угрозой, если новостные организации раскрыли бы обновленные цифры о расходовании ракет Patriot и THAAD".

Отметим, что 24 июля телеканал NBC News со ссылкой на должностных лиц администрации США сообщал, что на фоне сокращения ракет для ПВО военные стали экономить боеприпасы и избирательно сбивать иранские дроны и ракеты.

По данным Пентагона, с 7 июля официальное число получивших ранения американских солдат в конфликте с Ираном составило 207.