Контакты России и Турции по С-400 продолжаются – Вершинин

Москва и Анкара, по словам российского посла в Турции, продолжают поддерживать диалог по ЗРС С-400.

Россия и Турция не прекращают контакты, посвященные судьбе зенитных ракетных систем С-400, которые ранее Турция купила у РФ, рассказал посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.

Дипломат охарактеризовал эту тему как "очень деликатную", уточнив, что она относится к сфере военно-технического сотрудничества.

Глава дипмиссии подчеркнул, что Москва во всех ситуациях с пониманием воспринимает запросы партнеров, и Турция не является исключением.

"У нас есть контакты по этому вопросу, они продолжаются"

– Сергей Вершинин

Посол уточнил, что эти моменты рассматриваются на экспертном уровне в рамках контрактов, которые ранее были подписаны российской и турецкой стороной.