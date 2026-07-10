Контакты России и Турции по С-400 продолжаются – Вершинин

Москва и Анкара, по словам российского посла в Турции, продолжают поддерживать диалог по ЗРС С-400.
Россия и Турция не прекращают контакты, посвященные судьбе зенитных ракетных систем С-400, которые ранее Турция купила у РФ, рассказал посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.
Дипломат охарактеризовал эту тему как "очень деликатную", уточнив, что она относится к сфере военно-технического сотрудничества.
Глава дипмиссии подчеркнул, что Москва во всех ситуациях с пониманием воспринимает запросы партнеров, и Турция не является исключением.
"У нас есть контакты по этому вопросу, они продолжаются"
– Сергей Вершинин
Посол уточнил, что эти моменты рассматриваются на экспертном уровне в рамках контрактов, которые ранее были подписаны российской и турецкой стороной.