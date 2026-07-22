Вестник Кавказа

Грузия в тысячу раз нарастила экспорт автомобилей в Иран

Автопробки в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Реэкспорт автомобилей из Грузии в Иран вырос в тысячу раз за первое полугодие 2026 года. В ИРИ поставили 5 тыс транспортных средств.

Грузия в первые месяцы 2026 года рекордно нарастила экспорт автомобилей в Иран. Поставки превысили показатели 2025 года в тысячу раз. 

Объем экспорта автомобилей в этом году составил 5 тыс легковых автомобилей. Отметим, что Грузия в этих поставках выступает в роли реэкспортера, то есть посредника в экспортной цепочке. 

При этом, как отметил глава Ассоциации автоимпортеров Грузии Алексей Нониадзе в интервью bpn.ge, подобная практика может обернуться санкциями для страны. 

"По мере роста торговли с Ираном Грузия и наша промышленность могут привлечь нежелательное внимание. Существует риск того, что мы можем даже подвергнуться санкциям. Если Иран, например, заменит Казахстан и Киргизию и станет для Грузии страной номер один по реэкспорту, это может в определенной степени представлять угрозу для страны"

– Алексей Нониадзе

По словам Нониадзе, интерес к грузинскому авторынку проявила иранская сторона. Возможной причиной стремительного роста поставок может быть продолжающаяся война, которая повлияла на логистику в этой сфере.

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