ЕС рекордно расширит санкции против России – Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас высказалась по поводу согласованного сегодня нового, 21-го пакета санкций против России.

Согласованное сегодня расширение черного списка Евросоюза в рамках санкций против РФ будет самым масштабным за последние годы, об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Это наш крупнейший раунд (санкций) за четыре года, в общей сложности на 218 позиций"

– Кая Каллас

По ее словам, целями новых рестрикций стали российские финансовая система, ВПК и энергетический сектор.

В частности, пояснила дипломат, в черный список будут включены НПЗ в России (а также в Беларуси), свыше ста банков и операторов криптобирж, более 40 судов, входящих в состав "теневого флота", а также более полусотни предприятий ОПК.

Она также анонсировала новые антироссийские санкции

"Мы уже работаем над следующими шагами"

– Кая Каллас