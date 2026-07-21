В Красном море атакован танкер Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии подтвердили факт нападения на свой танкер в Красном море – гражданское судно было атаковано Вооруженными силами Йемена, к счастью, обошлось без жертв.

Сегодня в акватории Красного моря был атакован танкер Саудовской Аравии – после попадания снаряда загорелась носовая часть танкера, сообщило Саудовское агентство печати (SPA).

Ранее власти Йемена объявили о проведении "крупномасштабной военной операции" против саудовского танкерного флота в Красном море и блокировании прохода нескольких торговых судов, передает иранское информационное агентство IRNA.

С заявлением об атаке выступил официальный представитель Вооруженных сил Йемена Яхья Сариа

К счастью, атака обошлась без жертв - информации о пострадавших или погибших в результате инцидента не поступало, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что руководство йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, оставляя за собой право на "всеобъемлющую эскалацию" в ответ на ее действия, пообещав жестко ответить на любую эскалацию.