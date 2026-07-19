Вестник Кавказа

На строительство обхода Ставрополя потратят более 33 млрд рублей

На строительство обхода Ставрополя потратят более 33 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На строительство северного обхода Ставрополя потратят свыше 33 млрд рублей. Протяженность магистрали составит 18 км.

Реализация проекта северного обхода Ставрополя обойдется в 33,5 млрд руб. Протяженность дороги – 18 км. Об этом рассказал глава Минэкономразвития региона Антон Доронин. 

"Окажем содействие концессионеру на этапах финансирования, проектирования, реконструкции и эксплуатации. Важно, что на этапе соглашения о сотрудничестве весной предусмотрели в этой цепочке наличие кредитного плеча. Трехсторонний документ позволит привлечь дополнительное финансирование при поддержке Сбербанка России"

– Антон Доронин 

По словам Доронина, договоренности о реализации проекта были достигнуты на Кавказском инвестиционном форуме. Проект включает в себя также путепроводы, развязки, мосты. В рамках первого этапа планируется построить четырехполосное расширение в районе Надеждинского округа.

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