На строительство обхода Ставрополя потратят более 33 млрд рублей

Реализация проекта северного обхода Ставрополя обойдется в 33,5 млрд руб. Протяженность дороги – 18 км. Об этом рассказал глава Минэкономразвития региона Антон Доронин.
"Окажем содействие концессионеру на этапах финансирования, проектирования, реконструкции и эксплуатации. Важно, что на этапе соглашения о сотрудничестве весной предусмотрели в этой цепочке наличие кредитного плеча. Трехсторонний документ позволит привлечь дополнительное финансирование при поддержке Сбербанка России"
– Антон Доронин
По словам Доронина, договоренности о реализации проекта были достигнуты на Кавказском инвестиционном форуме. Проект включает в себя также путепроводы, развязки, мосты. В рамках первого этапа планируется построить четырехполосное расширение в районе Надеждинского округа.