Вестник Кавказа

Россия сократила импорт вина из Грузии почти на 10%

Россия сократила импорт вина из Грузии почти на 10%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки грузинского вина в Россию сократились почти на 10% за первые шесть месяцев года. Стоимость экспорта составила около $70 млн.

Российские компании сократили импорт грузинского вина на 9,7% за первые шесть месяцев 2026 года. Всего в РФ было поставлено около 24 тыс т вина, информирует Сакстат. 

Суммарная стоимость экспорт составила около $70 млн. За первое полугодие 2025 года в РФ было поставлено вина из Грузии почти на $73 млн. 

Поставки грузинского вина за границу оцениваются в $117 млн, фиксируется падение экспорта на 8,8%. Большая часть экспорта приходится на РФ – 24 тыс т из 37,7 тыс т.  Вторым экспортером стала Польша, куда было отправлено 3,3 тыс т вина.

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