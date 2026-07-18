Россия сократила импорт вина из Грузии почти на 10%

Поставки грузинского вина в Россию сократились почти на 10% за первые шесть месяцев года. Стоимость экспорта составила около $70 млн.

Российские компании сократили импорт грузинского вина на 9,7% за первые шесть месяцев 2026 года. Всего в РФ было поставлено около 24 тыс т вина, информирует Сакстат.

Суммарная стоимость экспорт составила около $70 млн. За первое полугодие 2025 года в РФ было поставлено вина из Грузии почти на $73 млн.

Поставки грузинского вина за границу оцениваются в $117 млн, фиксируется падение экспорта на 8,8%. Большая часть экспорта приходится на РФ – 24 тыс т из 37,7 тыс т. Вторым экспортером стала Польша, куда было отправлено 3,3 тыс т вина.