Первый созданный с помощью ИИ фильм представили в Азербайджане

В Азербайджане состоялась премьера первого уникального исторического документального фильма, полностью созданного с помощью искусственного интеллекта.

В Баку в Киноцентре "Низами" состоялась презентация первого исторического документального фильма "Султан Гасан Бахадур", созданного с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

Заместитель министра культуры Саадат Юсифова назвала фильм важным проектом с точки зрения национальной идентичности, добавив, что технологии искусственного интеллекта будут все активнее использоваться в киноиндустрии.

Председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов заявил, что фильм основан на исторических фактах и при его создании особое внимание уделялось точности.

Первый фильм, посвященный правителю государства Аккоюнлу Узуну Гасану и его матери Саре Хатун, которую считают первой женщиной-дипломатом Востока, снят совместно с турецкой компанией "Патик Продакшн", при этом режиссером выступил Меджит Гювен, а авторами сценария стали Сарвар Байрамов, Махир Гарибов и Севда Гусейн.