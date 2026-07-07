Абхазия вошла в тройку главных направлений для отдыха россиян в 2026 году

В этом году среди самых востребованных у россиян направлений для отдыха за границей оказалась Абхазия. Ее выбирают 19% туристов, а Турцию – 20%.

В Роскачестве назвали страны, которые в 2026 году чаще всего выбирают граждане для отдыха.

В целом поездки за границу планируют 8% россиян в этом году, из них 20% выбирают Турцию, 19% – Абхазию, 13% – Таиланд. В топ-5 направлений вошли также Египет и Китай.

По итогам прошедшего года Абхазия также находится в числе самых востребованных направлений. За последние 12 месяцев за рубежом побывало 10% граждан. Больше всего путешественников посетили Турцию (21%), Абхазию (16%), Египет (10%), а также Беларусь и Китай.

В рамках внутреннего туризма наиболее популярны Москва, Сочи, Краснодарский край, говорится в опросе Роскачества, передает ТАСС.

Участие в опросе приняли 1,5 тыс россиян из разных регионов старше 18 лет.