Вестник Кавказа

Около 500 могил обнаружено при раскопках некрополя Хархар в Азербайджане

Около 500 могил обнаружено при раскопках некрополя Хархар в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские ученые из Института археологии и антропологии в ходе проведения масштабных раскопок некрополя Хархар нашли порядка 500 древних захоронений.

В Азербайджане на территории некрополя Хархар в Гядабейском районе археологи сделали масштабную находку и обнаружили около 500 могильных памятников. Об этом сообщили в Институте археологии и антропологии АН Азербайджана.

Изначально специалисты насчитали на месте 130 наземных захоронений. После снятия верхнего слоя почвы на глубину до 40 см открылись сотни новых могил, среди которых оказалось много детских.

Ученые предполагают, что для перемещения расположенных вплотную надгробий длиной от 2 до 2,5 м и весом от 300 кг до 1 т в древности применялись специальные приспособления.

Большинство плит выполнено из горного камня или природного гранита без узоров, однако на некоторых экземплярах исследователи зафиксировали албанские кресты.

Площадь объекта превышает гектар, но находки вокруг указывают на его более широкие границы. Захоронения велись здесь непрерывно от 4 до 5 веков, при этом большинство могил появилось уже после принятия христианства.

Отметим, в Гядабейском районе масштабные археологические исследования на территории некрополя Хархар ведутся с 2023 года и активно продолжаются в настоящее время.

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