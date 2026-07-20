Количество пятизвездочных отелей в Сочи выросло на 30%

В 2026 году число гостиниц уровня 5 звезд в Сочи увеличилось с 26 до 34 объектов благодаря строительству новых корпусов и реконструкции исторических здравниц курорта.

В Сочи количество пятизвездочных гостиниц выросло на 30% в 2026 году. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин на своей странице в социальной сети.

Он уточнил, что за год количество объектов уровня 5 звезд увеличилось с 26 до 34, а общий номерной фонд гостиниц высшей категории составляет 3,8 тыс единиц.

​"Развитие связано прежде всего с высоким спросом на новые стандарты гостеприимства премиум класса. Наши отельеры постоянно совершенствуют сервис, расширяя перечень базовых и авторских направлений отдыха"

- Андрей Прошунин

​По словам руководителя муниципалитета, для городской экономики это дает устойчивый прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от туристической деятельности, а также расширяет занятость в сфере обслуживания и на смежных производствах.

Отметим этим летом многие гостиницы Сочи участвуют в специальных акциях, чтобы привлечь больше путешественников в пиковый период отпусков, и предоставляли туристам скидки на проживание, оздоровительные процедуры и дополнительные услуги.