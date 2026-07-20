США готовы к атакам на связанные с ядерной программой объекты в Иране

Президент США подтвердил готовность к нанесению ударов по объектам, связанным с ядерной программой Ирана. По его словам, один из таких объектов находится в районе горы Пикакс.

Соединенные Штаты собираются поражать любые цели в Иране, которые посчитает связанными с ядерной программой. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на встрече в Белом доме с ливанским коллегой Джозефом Ауном.

"Они, возможно, пытаются восстановить один из объектов. Мы нанесем удар <...> по любому объекту, где они хотя бы помышляют о ядерной деятельности"

– президент США

Он подчеркнул, что одна из таких целей находится в районе горы Пикакс.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Иран переместил в подземный комплекс внутри нее тысячи центрифуг, предназначенных для обогащения урана. Издание отмечает, что данную информацию передала США израильская разведка.