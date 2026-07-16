Цена нефти марки Brent превысила $92 за баррель

В ходе последних торгов цена на сентябрьские фьючерсы эталонной марки Brent впервые с 11 июня превысила отметку в $92 за баррель.

Цена барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 11 июня превысила отметку в $92. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьские контракты повысились относительно предыдущего закрытия на 0,68% до $92,15. По данным на 04:12 мск стоимость актива поднималась на 1,12% до $92,03, а к 04:17 мск ускорила рост на 1,26% и торговалась на уровне $92,16.

Одновременно августовские фьючерсы на марку WTI подорожали на 0,9%. В ходе сессии их цена поднялась до $85,24 за баррель.