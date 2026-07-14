Вестник Кавказа

Трамп спрогнозировал падение цен на нефть до $55 после завершения войны с Ираном

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
​Американский лидер Дональд Трамп спрогнозировал снижение стоимости нефти до $55 за баррель после урегулирования ситуации вокруг Ирана.

​Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость нефти после конфликта с Ираном может опуститься до $55 за баррель. Об этом он сообщил на конференции, посвященной инновациям в оборонной отрасли, которая прошла в штате Пенсильвания.

​В ходе своего выступления американский президент напомнил о первоначальных опасениях экспертов, согласно которым на фоне военного противостояния прогнозировался резкий скачок цен на нефть вплоть до $350 за баррель.

​"Я думаю, что, когда все уляжется, вы получите нефть по $55"

— Дональд Трамп

​Текущий рост цен на нефть с $68 до $79 за баррель президент США объяснил влиянием санкционного давления на Тегеран, выразив при этом уверенность в скором поражении Ирана.

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