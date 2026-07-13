Генсек ОПЕК назвал Баку колыбелью мировой нефтяной промышленности

Азербайджан и ОПЕК связывают отличные отношения, а столица Азербайджана – место, где зародилась нефтяная промышленность, именно здесь появилась первая нефтяная скважина, вышка, а затем и первый в мире нефтетанкер, отметил аль-Гайс.

Генеральный секретарь Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс назвал Баку колыбелью мировой нефтяной промышленности и отметил, что ОПЕК и Азербайджан связывают отличные отношения.

Выступая на первом заседании Технического комитета Хартии сотрудничества ОПЕК+ в Баку генсек организации назвал столицу Азербайджана колыбелью мировой нефтяной промышленности, он отметил, что Баку открыл множество страниц в истории нефти.

"Отношения ОПЕК с Азербайджаном отличные и укрепляются годами в рамках Декларации о сотрудничестве, процесса ОПЕК+ и других механизмов сотрудничества. В 1846 году в Биби-Эйбате (пригород Баку) была введена в эксплуатацию первая в мире нефтяная скважина, пробуренная механическим способом. В 1871 году создана первая деревянная нефтяная вышка, а в 1877 году - первый в мире нефтяной танкер"

– Хайсам аль-Гайс

Также на заседании генсек ОПЕК рассказал о плане в декабре этого года утвердить рабочий план по реализации Хартии сотрудничества между ОПЕК и странами, не входящими в организацию, а его реализация начнется с января 2027 года.