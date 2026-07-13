Иран нанес удары по американским базам в Иордании, Кувейте и Бахрейне

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ на американские удары провели атаки по базам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне.
Авиабаза Аль-Азрак в Иордании подверглась повторной атаке со стороны Ирана, пишет агентство Fars.
"…Нанесли ответный удар по американской базе Аль-Азрак. В результате атаки были разрушены ангары истребителей F-15, F-16 и F-35, а также уничтожен ряд стратегических беспилотников MQ-9 США, базировавшихся на данном объекте"
– КСИР
В Кувейте иранские военные ударили по центру тылового обеспечения и поддержки ВС США в районе Мина-Абдалла.
На базе в Бахрейне были уничтожены топливные резервуары 5-го флота ВМС США, говорится в заявлении КСИР. Также удары наносились по центру управления и командования, крупным складам запасных частей и военной техники. Для ударов использовались баллистические ракеты и беспилотники.