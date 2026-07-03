Продажа билетов на южные поезда в России частично приостановлена

Расписание поездов в южном направлении изменится осенью на фоне ремонтных работ, в связи с этим временно приостановлена продажа билетов, рассказали в РЖД.

В РЖД сообщили приостановке продажи билетов на часть поездов в направлении юга с отправлением осенью.

"В связи с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре и корректировкой расписания и маршрутов некоторых поездов дальнего следования отправлением с 30 сентября временно приостановлена продажа билетов на ряд поездов южного направления"

– РЖД

В пресс-службе компании уточнили, что изменения коснутся поездов, в том числе следующих в Кавминводы и на черноморские курорты Краснодарского края.

Билеты снова поступят в продажу в течение недели после корректировки графика движения поездов, добавили в РЖД, пишет "Российская газета".