Вестник Кавказа

МИД Ирана предупредил США и страны Персидского залива

МИД Ирана предупредил США и страны Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон нарушил почти все пункты меморандума и, атакуя различные цели в Иране, совершил тяжкие военные преступления. Тегеран рассматривает как законные цели источники атак – включая базы в странах Ближнего Востока.

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении меморандуму и международного права и предупредило страны региона о недопустимости содействия американской агрессии.

"Всего через 25 дней после подписания соглашения, прекращающего войну, США открыто нарушили почти все положения этого соглашения. Атакуя транспортную инфраструктуру Ирана, рыболовецкие суда, грузовые баржи, метеорологические объекты и строения, США совершили одни из самых тяжких актов военных преступлений"

– МИД ИРИ

В министерстве отметили, что американская сторона для проведения атак использует территории и объекты ряда стран Персидского залива. В заявлении ведомстве подчеркивается, что Иран видит законную цель в "любом источнике" атак против Ирана.

Напомним, атаки США на Иран возобновились в ночь на 8 июля. Иранские военные наносят ответные удары, атакуя используемые американцами военными базы в странах Персидского залива и Ближнего Востока.

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