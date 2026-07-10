Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе на фоне заявления КСИР о том, что эта водная артерия закрыта для транзита судов. Американский лидер отметил, что пролив открыт.

Ормузский пролив открыт. Такое заявление сделал 12 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Он (пролив – прим. ред.) открыт. Мы прошлой ночью разбомбили их к чертовой матери"

– американский лидер

Ранее сегодня в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) сообщили, что суда могут беспрепятственно пересекать Ормузский пролив. Таким образом, в CENTCOM опровергли информацию о том, что Ирану принадлежит контроль над этой водной артерией.

"Ормузский пролив открыт для всех судов. ВС США находятся на своих позициях и готовы обеспечить свободу судоходства"

– CENTCOM

Утром 12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана официально объявил о закрытии Ормузского пролива. В КСИР добавили, что эта водная артерия снова будет доступна для транзита судов только после того, как США прекратят вмешиваться в дела региона.

Ответственность за возможные последствия КСИР возложил на США, Израиль и страны с американскими военными базами, пригрозив ударами по новым объектам в случае атак на Иран.

Напомним, в ночь с 11 на 12 июля США вновь атаковали военные цели на территории Ирана, а КСИР в ответ обстрелял ракетами американские объекты в странах Персидского залива. Обмен ударами стал третьим за эту неделю.