Песков: Россия держит на контроле судьбу турецких С-400

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил: тема продажи Турцией российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400 сверхчувствительна для России и контакты с турецкими властями по этому вопросу продолжаются.

Россия находится в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400, поставлявшихся этой стране, заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты"

- Дмитрий Песков

Ранее турецкая проправительственная газета Hürriyet заявила о скором объявлении о продаже российских ЗРС С-400 одной из стран Персидского залива, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Турции рассматривают возможности передачи российских ракетных систем С-400 в одну из стран Персидского залива в обмен на получение американских истребителей F-35 и снятие с Турции американских санкций CAATSA.

Однако даже полное снятие санкций не гарантирует возвращение Турции в программу F-35, так как подобные действия ограничены отдельным законом американского Конгресса.