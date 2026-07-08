Вестник Кавказа

Два взрыва прогремели в иранских Бушере и Чогадаке

Дым от пожара
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Взрывы прогремели в иранских городах Бушер и Чогадак на юге страны. Ранее взрывы были зафиксированы в районе города Конарак.

На юге Ирана зафиксировали два взрыва, которые прогремели в районе городов Бушер и Чогадак, передает Mehr. 

"Несколько минут назад два взрыва прогремели в районе города Бушер и города Чогадак"

— Mehr

По данным СМИ, три взрыва также были зафиксированы ранее в районе города Конарак. Информации об ущербе и жертвах пока не поступало. 

Напомним, что в районе Бушера при участии "Росатома" ведется строительство одноименной АЭС. 

Отметим, что Иран и США с 8 июля обмениваются ударами. Эскалация наступила на фоне атак коммерческих судов в Ормузском проливе.

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