Два взрыва прогремели в иранских Бушере и Чогадаке

Взрывы прогремели в иранских городах Бушер и Чогадак на юге страны. Ранее взрывы были зафиксированы в районе города Конарак.

На юге Ирана зафиксировали два взрыва, которые прогремели в районе городов Бушер и Чогадак, передает Mehr.

"Несколько минут назад два взрыва прогремели в районе города Бушер и города Чогадак"

— Mehr

По данным СМИ, три взрыва также были зафиксированы ранее в районе города Конарак. Информации об ущербе и жертвах пока не поступало.

Напомним, что в районе Бушера при участии "Росатома" ведется строительство одноименной АЭС.

Отметим, что Иран и США с 8 июля обмениваются ударами. Эскалация наступила на фоне атак коммерческих судов в Ормузском проливе.