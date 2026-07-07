Вестник Кавказа

Иран ответил США: атакованы базы в Бахрейне и Кувейте

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран нанес удары по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте, сообщили в КСИР. Удары стали ответом на ночную атаку США.

ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударили по военным базам Соединенных Штатов в Бахрейне и Кувейте.

"Спустя короткое время после атак противника по различным районам страны военно-морские и аэрокосмические силы КСИР в ходе совместной ракетной и беспилотной операции уничтожили ключевые объекты и инфраструктуру двух американских баз в Кувейте - Али-эс-Салем и Арифджан, а также баз в Бахрейне - Эль-Джуфайр и Шейх-Иса"

– заявление

Также в КСИР предупредили, что в будущем ответные меры на удары США по Ирану будут расширены и затронут другие американские базы в регионе.

В ночь на четверг американские военные провели атаку на Иран, целями стали 90 объектов.

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