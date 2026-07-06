Нефтяные рынки отреагировали ростом на эскалацию

На фоне ночной эскалации между США и Ираном цены на нефть резко пошли вверх - Brent подорожала до 76,29 долларов за баррель, а WTI торгуется за 72,5 доллара за баррель.

Нынешним утром цены на нефть снова устремились вверх: стоимость эталонной нефти Brent и WTI выросла почти на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Так, сентябрьские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожали на $2,13 (2,87%) до $76,29 за баррель, накануне Brent подорожала на $2,17 (3,01%), до $74,16 за баррель.

Вслед за ней растут в цене и августовские фьючерсы на эталонную нефть WTI: ее стоимость на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX выросла на 2,92%, до $72,5 за баррель.

По оценкам аналитиков, существенное влияние на стоимость углеводородов оказывает эксалация боевых действий США и Ирана в районе Персидского залива, а также неофициальные данные о запасах топлива в США, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что минувшей ночью военнослужащие Центрального командования США поразили более 80 военных объектов на территории Ирана из-за обострения ситуации в акватории Ормузского пролива. В ответ на это Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о нанесении ударов по 85 объектам на военных базах США в Бахрейне и Кувейте.