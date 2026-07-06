Фидан: самым сложным в подготовке саммита НАТО было убедить Трампа участвовать в нем

Наиболее тяжелой частью подготовки саммита НАТО в Анкаре оказалось уговорить американского президента Дональда Трампа участвовать в мероприятии, такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Дипломат обратил внимание на значение участия американского президента Дональда Трампа в саммите – по его словам, оно сыграет важную роль в сокращении напряженности между Америкой и Европой.
Глава МИД Турции отметил невозможность обеспечения безопасности Европы только в рамках Евросоюза.
"Необходим более консолидированный подход, и в этом контексте Турция играет центральную роль"
– Хакан Фидан
Дипломат также выразил мнение, что Брюсселю не стоит воспринимать в штыки призывы Вашингтона к распределению бремени. Наоборот, уверен он, Европе стоит стремиться к большей ответственности.