Фидан: самым сложным в подготовке саммита НАТО было убедить Трампа участвовать в нем

Глава МИД Турции Хакан Фидан поведал, какая проблема потребовала больше всего усилий для ее разрешения при подготовке саммита НАТО.

Наиболее тяжелой частью подготовки саммита НАТО в Анкаре оказалось уговорить американского президента Дональда Трампа участвовать в мероприятии, такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Дипломат обратил внимание на значение участия американского президента Дональда Трампа в саммите – по его словам, оно сыграет важную роль в сокращении напряженности между Америкой и Европой.

Глава МИД Турции отметил невозможность обеспечения безопасности Европы только в рамках Евросоюза.

"Необходим более консолидированный подход, и в этом контексте Турция играет центральную роль"

– Хакан Фидан

Дипломат также выразил мнение, что Брюсселю не стоит воспринимать в штыки призывы Вашингтона к распределению бремени. Наоборот, уверен он, Европе стоит стремиться к большей ответственности.