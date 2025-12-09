Грузия может остаться без весны и осени

Изменения климата, по словам главы "Движения зеленых Грузии" Нино Чхобадзе, могут оставить в Грузии только два сезона – зиму и лето, весна и осень полностью исчезнут.

Количество времен года в Грузии может сократиться с четырех до двух, предупредила лидер "Движения зеленых Грузии", бывший министр охраны окружающей среды Нино Чхобадзе.

"Скоро у нас останутся только лето и зима. Также зима может быть теплее, чем раньше, а лето – жарче"

– Нино Чхобадзе

Специалист подчеркнула, что более теплые зимы ускорят таяние ледникового покрова в горах. Чхобадзе пояснила, что даже в данный момент уже исчезли многие ледники, игравшие важную роль в климатической системе Грузии.

Она напомнила о ситуации в 2023 году, когда во время супер Эль-Ниньо страна пережила ряд наводнений и оползней, в том числе трагедию в Шови. Эколог заявила, что власти в регионах не готовы к изменениям климата и не учитывают их при разработке проектов.