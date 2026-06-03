КБР и МГУ будут сотрудничать в туристической отрасли

Кабардино-Балкария и факультет мировой политики МГУ подписали соглашение о сотрудничестве в области международного туризма.

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии и факультет мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что стороны будут работать над популяризацией туризма в регионе, в том числе на международном уровне.

"Состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между министерством курортов и туризма КБР и факультетом мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова. Документ закладывает основу для долгосрочного партнерства в сфере развития туризма, международного позиционирования региона и подготовки кадров для индустрии"

– пресс-служба Минкурортов КБР

Документ будет иметь силу в течение следующих пяти лет, также существует возможность его дальнейшего продления.

В это время ведущие ученые и эксперты МГУ будут совместно работать с представителями туристического бизнеса Кабардино-Балкарии путем проведения лекций и мастер-классов с возможностью выступления перед студентами и аспирантами.

"В числе дополнительных направлений сотрудничества - содействие в международном позиционировании туристического бренда Кабардино-Балкарии, развитие культурной дипломатии через туризм, поддержка молодых исследователей и совместная издательская деятельность"

– пресс-служба Минкурортов КБР

Кроме того, в пресс-службе рассказали о том, что курортное ведомство республики совместно с МГУ создаст специализированные образовательные программы по международным отношениям в туризме.

Они также будут посвыщены культурной дипломатии, цифровому маркетингу и управлению туристическими потоками.