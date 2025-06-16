Прощание с Хаменеи: в Тегеране подняли красный флаг мести

Красный флаг мести поднят над куполом Мосаллы в Тегеране, где в последние дни проходило прощание с Али Хаменеи. Сегодня в Тегеране состоится траурное шествие.

Красный флаг, призывающий к мести, развевается сегодня над куполом главного религиозного комплекса Тегерана - Мосаллы имама Хомейни, где в последние дни находился гроб с телом погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пишет ТАСС.

Традиционно в Иране знамя мести поднимается для призыва отомстить за убитого и является предупреждением о том, что на насилие последуют ответные меры.

Прощание с Хаменеи в Мосалле стартовало 3 июля, 6 июля в Тегеране пройдет масштабное траурное шествие, которое соберет 15-20 млн человек. После этого тело Али Хаменеи переведут в Кум.