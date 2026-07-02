СМИ назвали дату и место нового раунда переговоров США и Ирана

Представители США и Ирана, по данным СМИ, соберутся на новый раунд переговоров 11 июля, встреча пройдет в Пакистане.

Очередной раунд переговоров между делегациями Вашингтона и Тегерана состоится в Пакистане 11 июля, передает, ссылаясь на свои источники, телеканал Al Hadath.

В сообщении названа и повестка встречи. Источники отметили, что США и ИРИ поговорят на такие темы, как антииранские санкции и разморозка активов Исламской Республики.

Еще одним вопросом, который будет поднят на консультациях, станет ядерное досье ИРИ.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о перерыве в переговорах в связи с похоронами Верховного лидера ИРИ Али Хаменеи. Они будут возобновлены через неделю.