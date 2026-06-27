В Сухуме открыли участок обновленной легендарной набережной

Легендарная приморская набережная Махаджиров в Сухуме стала еще привлекательнее для жителей абхазской столицы и туристов – сегодня торжественно открылся участок променада, который реконструировали с помощью российских регионов.

Часть набережной Махаджиров, излюбленного места прогулок жителей абхазской столицы Сухума и его гостей, стала еще привлекательнее – сегодня власти страны торжественно открыли ее обновленный участок, в реконструкции которого приняли участие российские регионы.

На церемонии присутствовали глава государства Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, а также представители Татарстана и Башкортостана, передает Sputnik Абхазия.

На каждом участке, реконструированном благодаря поддержке Татарстана, Башкортостана, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, сухумского аэропорта и российско-абхазских предпринимателей, власти страны установили таблички с благодарностью.

Примечательно то, что вместо известняка при реконструкции были использованы более долговечные гранит и мрамор, были заменены инженерные коммуникации, с помощью современных технологий сохранили узнаваемые архитектурные элементы.

"Это действительно колоссальная работа, колоссальная ответственность и перед жителями нашей страны, и перед гостями. Я уверен в том, что наши соотечественники долгие годы будут хранить память и благодарность за то, что сегодня происходит. Это на века"

- Бадра Гунба

Общая протяженность реконструируемой набережной составляет 1920 м, а ее общая площадь - 13,7 га. Общая стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд рублей.