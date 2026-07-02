Вестник Кавказа

Президент Узбекистана удостоен грузинского ордена "Золотое руно"

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев стал кавалером высшей государственной награды Грузии - ордена "Золотое руно", награду за вклад в углубление узбекско-грузинских отношений ему вручил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

В резиденции президента Грузии – дворце Орбелиани в Тбилиси - прошла торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи состоялась церемония награждения узбекского лидера высшей государственной наградой Грузии – орденом "Золотое руно", который выдающийся вклад в углубление узбекско-грузинских многоплановых отношений Мирзиееву вручил президент Грузии Михаил Кавелашвили, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Лидер Узбекистана поблагодарил президента Грузии Михаила Кавелашвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалву Папуашвили за высокую награду и пожелал мира, благополучия и процветания дружественному народу Грузии.

Также глава узбекского государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей дворца Орбелиани.

Затем прошли переговоры Шавката Мирзиеева с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили, в ходе которых оба лидера подтвердили дальнейший курс на развитие многогранного сотрудничества между двумя странами.

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