Рубинян выходит из переговорного процесса с Турцией

Спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян заявил о том, что покидает переговорный процесс в связи с получением должности спикера парламента.

Специальный представитель Республики Армения по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян выходит из переговорного процесса, сообщают армянские СМИ.

Он пояснил, что это связано с получением должности спикера армянского парламента.

"Я не буду продолжать переговоры с Турцией. Мысль оппонентов, что я был избран для продолжения переговоров, рассыпалась"

– Рубен Рубинян

Отвечая на вопрос о возможном преемнике на посту спецпредставителя, он отметил, что этот вопрос пока не обсуждался.

По его словам, вариант того, может ли эту должность занять действующий спикер парламента Ален Симонян, кажется ему маловероятным.

Напомним, ранее правящая фракция "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Рубиняна на пост спикера парламента.