Набиуллина: топливный кризис – временное явление

Глава Центробанка РФ заявила о том, что кризисные явления на топливном российском рынке носят лишь временный характер.

Возникшие на российском топливном рынке трудности носят временный характер, такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Финансовом конгрессе Банка России.

Она подчеркнула, что в рамках очередного заседания по ключевой ставке, которое пройдет 24 июля, регулятор дополнительно оценит влияние этого фактора на инфляцию.

"Мне кажется, правительство принимает все меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Что касается нас, Центральному банку важно учесть в нашей денежно-кредитной политике то, что происходит на этом рынке"

– Эльвира Набиуллина

Глава ЦБ отметила, что "шоки предложения" будут разовыми, для того чтобы избежать вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции.

"Июньские опросы инфляционных ожиданий не показывали пока влияние этого фактора на них. Будем смотреть в июле, и к заседанию совета директоров в июле будем, конечно, внимательно смотреть на эту ситуацию"

– Эльвира Набиуллина

При этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в отдельных регионах России фиксируются отдельные перебои с поставками топлива, которые вызваны сбоями в логистике.