Мишустин встретится с Пашиняном в Екатеринбурге

Председатель правительства России Михаил Мишустин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба кабмина.
Встреча пройдет в рамках визита обоих премьеров международной промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.
Отмечается, что стороны планируют обсудить вопросы интеграции промышленности в единое пространство.
Среди участников мероприятия заявлены руководители правительств стран ЕАЭС.
Как сообщила пресс-служба кабинета министров, у Мишустина также запланированы встречи с премьерами Беларуси и Киргизии– Александром Турчиным и Адылбеком Касымалиевым.
Напомним, предыдущая встреча Мишустина и Пашиняна состоялась на полях Международной экологической конференции на Алтае летом 2025 года.