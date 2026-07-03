Мишустин встретится с Пашиняном в Екатеринбурге

Российский премьер проведет личную встречу в премьер-министром Армении на полях международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2026", которая состоится в Екатеринбурге.

Председатель правительства России Михаил Мишустин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба кабмина.

Встреча пройдет в рамках визита обоих премьеров международной промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.

Отмечается, что стороны планируют обсудить вопросы интеграции промышленности в единое пространство.

Среди участников мероприятия заявлены руководители правительств стран ЕАЭС.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, у Мишустина также запланированы встречи с премьерами Беларуси и Киргизии– Александром Турчиным и Адылбеком Касымалиевым.

Напомним, предыдущая встреча Мишустина и Пашиняна состоялась на полях Международной экологической конференции на Алтае летом 2025 года.