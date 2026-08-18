Тбилиси опроверг информацию о 20 тыс въехавших через Верхний Ларс россиян

Власти Грузии выступили с опровержением распространенной в СМИ новости, согласно которой за прошлые сутки через пункт пропуска Верхний Ларс в Грузию въехали 20 тыс граждан РФ.

Публикации о 20 тыс россиян, которые въехали в Грузию через пункт пропуска Верхний Ларс за последние сутки, не соответствуют действительности, соответствующее сообщение распространило министерство внутренних дел Грузии.

"Разъясняем, что, по данным за последние 24 часа, государственную границу Грузии через таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс" пересекли 7 880 граждан различных стран"

– МВД Грузии

В ведомстве пояснили, что за то же самое время через пункт пропуска Верхний Ларс из Грузии в другие страны выехали 8 406 граждан других стран.

В министерстве призвали не распространять непроверенные сведения, а также искаженную информацию.

Напомним, СМИ сообщили также, что активный поток россиян в Грузию наблюдался и несколькими днями ранее: так, в дни 15 и 16 августа через Верхний Ларс каждый день проходило свыше 19 тыс человек.