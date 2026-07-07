Верхний Ларс установил рекорд: 20 тыс человек пересекли границу за сутки

За сутки КПП Верхний Ларс на границе РФ и Грузии прошли 20 тыч человек. Это рекордный показатель. Значительное увеличение потока людей через КПП наблюдается уже несколько дней.

Рекордный пассажиропоток зафиксирован на пункте пропуска Верхний Ларс – граница России с Грузией, за сутки КПП пересекли более 20 тыс человек, сообщили в Федеральной таможенной службе России (ФТС).

"Высокая интенсивность туристического потока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта. Таможенная и пограничная службы принимают все необходимые меры для беспрепятственного пропуска транспортных средств"

– ФТС России

Поток через Верхний Ларс вырос в последние несколько дней, 15 и 16 августа пассажиропоток превышал 19 тыс человек в сутки. Эти уровни отличаются от показателей прошлых лет.

"Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет"

– Северо-Осетинская таможня

При планировании поездок в Грузию гражданам рекомендуется оценивать обстановку и планировать свое время – время ожидания в очереди сейчас составляет порядка 2,5 часов.

На фоне резко возросшего потока российские пограничники и таможенники перешли на усиленный режим работы. Автолюбителей просят закладывать дополнительное время на дорогу.

Отметим, что Верхний Ларс – единственный сухопутный пункт пропуска на границе России и Грузии, также им пользуются те, кто направляется автотранспортом в Армению.