Военно-Грузинская дорога: состояние сегодня, почему так называется, достопримечательности, Верхний Ларс

О Военно-Грузинской дороге знают все, кому доводилось ездить в Грузию и в Армению по суше. Расскажем о ее состоянии сегодня, почему она так называется, об истории и достопримечательностях, которые ждут путешественников на пути, а также о погоде и Верхнем Ларсе.

Каждый год тысячи туристов пересекают КПП "Верхний Ларс", отправляясь в путешествие по Грузии. Их путь проходит по древнему маршруту – Военно-Грузинской дороге, которая на территории Грузии называется трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Военно-Грузинская дорога – состояние сегодня

В 2026 году Военно-Грузинская дорога является важнейшим маршрутом региона. Маршрут соединяет Россию со странами Южного Кавказа. Протяженность дороги составляет около 210 км.

После пересечения КПП "Верхний Ларс" путешественникам предстоит проехать до Тбилиси, наблюдая по дороге живописные виды гор и долин Грузии. Туристический потенциал маршрута сегодня активно развивается: здесь регулярно ведутся дорожные работы, открыты кафе и гостиницы, недалеко от дороги расположены целые туристические комплексы, например, горнолыжный курорт в Гудаури.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Военно-Грузинская дорога: почему так называется?

Такое название дорога получила в начале XIX века, когда Грузия вошла в состав Российской империи (1801 год). К этому времени Военно-Грузинская дорога была единственной транспортной артерией, проходившей через Главный Кавказский хребет. По дороге регулярно перемещались войска и почта, а ее обустройство взяло на себя Военное министерство. Это и определило название дороги.

Следует отметить, что свою ключевую роль в связывании Северного и Южного Кавказа дорога играла и до XIX века. Будучи проложенной через Дарьяльское ущелье, она называлась Дарьяльским проходом. Кроме того, иные названия сохранились у других народов Кавказа. Например, осетины называли ее "дорогой Небесного ущелья".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Военно-Грузинская дорога: достопримечательности

Весь маршрут Военно-Грузинской дороги невероятно живописен и сам по себе представляет значимый исторический объект. Вдоль маршрута сохраняются памятники истории и культуры, а также природные достопримечательности. Рассмотрим самые известные из них.

Гора Казбек (5033 м) – одна из наиболее высоких вершин Кавказа. Расположенный на границе России и Грузии, Казбек привлекал путешественников и прежде, в своих стихах его воспели Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и другие поэты. У подножия горы – Троицкая церковь в Гергети, памятник архитектуры XIV века.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Другая известная природная достопримечательность дороги – Крестовый перевал, расположенный на высоте почти 2,4 тыс м. Здесь находится Арка дружбы (работы Зураба Церетели), откуда открывается великолепный вид на Арагвийское ущелье. Недалеко от перевала также расположен поселок Гудаури, известный своим горнолыжным курортом.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Одна из самых запоминающихся исторических достопримечательностей Военно-Грузинской дороги – крепость Анаури, воздвигнутая в XVI веке. Местоположение сделало ее важным форпостом в регионе, в XIX веке здесь находился гарнизон русских войск.

Кроме упомянутых достопримечательностей, на маршруте есть несколько комплексов археологических памятников, храмы и многое другое. Каждый вид на горы и долины – незабываемая красота природы Грузии.

История Военно-Грузинской дороги

Эта дорога была известна на протяжении столетий, издревле здесь проходил торговый маршрут, о котором есть упоминания в греческих, римских и арабских античных источниках.

До XIX века путь был более узким и опасным для передвижений, а зимой мог быть и вовсе недоступен. После вхождения Грузии в состав Российской империи благоустройство дороги начало Военное министерство: возводились мосты, укрепления, защитные сооружения от лавин и обвалов. Масштабным расширением и модернизацией дороги занимался Павел Дмитриевич Цицианов, ставший главнокомандующим на Кавказе в 1802 году, и его преемники на этом посту.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В советское время Военно-Грузинская дорога долгое время оставалась единственным автомобильным маршрутом между РСФСР и ГрузССР, пока не была открыта Транскавказская автомагистраль (Транскам), связавшая Северную и Южную Осетию. Сегодня она не используется, в связи с чем Военно-Грузинская дорога снова приобрела важнейшее значение в автомобильном сообщении двух стран.

Военно-Грузинская дорога – погода

Погода на Военно-Грузинской дороге – важнейший фактор, который следует учитывать при планировании поездки. Для районов, где дорога пересекает Главный Кавказский хребет, характерен горный климат, поэтому на высоких участках дороги может быть прохладно даже летом. Количество осадков может сильно различаться от времени года: например, в мае их часто выпадает рекордно много, ближе к концу лета количество снижается, а зимой идут обильные снегопады.

Одна из главных особенностей летней погоды в горах – туманы, которые представляют серьезный фактор риска для автомобилистов. Зимой главной угрозой становятся лавины (из-за них дорога может быть перекрыта), а также сильный ветер, снегопад и гололед.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наиболее нестабильны по своим погодным условиям здесь весна и осень, когда теплая погода быстро может смениться дождями и снегопадами. Самый спокойный сезон для путешествия – лето, когда шанс закрытия дороги меньше.

Планируя поездку по Военно-Грузинской дороге, путешественники должны быть готовы к внезапным погодным изменениям. По этой причине рекомендуется проверять прогноз и положение на дороге перед поездкой, а зимой также лучше иметь при себе цепи противоскольжения для автомобиля. Кроме того, следует иметь в виду возможное закрытие дороги из-за погодных условий.

Таможенный пост Верхний Ларс

Верхний Ларс – международный автомобильный пункт пропуска (МАПП), расположенный на границе России и Грузии. Здесь расположен также и Таможенный пост, подразделение российской таможни, через которое проходят грузы и товары в Россию и страны Южного Кавказа.

Сегодня это единственный сухопутный пограничный путь из РФ в Грузию. Он находится в Северной Осетии и через него проходит важнейший логистический маршрут из России в страны Южного Кавказа. В 2018 году инфраструктура была модернизирована: расширено количество полос, работают пункты обмена валют, здесь можно оформить грузинскую страховку, а также есть кафе и гостиница.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Верхний Ларс – открыт или закрыт?

Сегодня КПП "Верхний Ларс" открыт, движение через него идет в обоих направлениях. Однако ситуация может меняться из-за погодных условий и дорожных работ. При планировании поездки через Верхний Ларс следует уточнять актуальную информацию на сайте Федеральной таможенной службы России, в сообщениях МЧС Северной Осетии, а также на специализированных форумах и в сообществах в сети.

Очередь на Верхнем Ларсе

Автомобильная очередь на российско-грузинской границе может стать неприятным сюрпризом во время поездки на автомобиле или автобусе в Грузию.

Ситуация с очередями может быть разной. В летний сезон, когда погода в горах более стабильна, дорогу из-за погодных условий закрывают реже, но из-за большого количества людей может скапливаться пробка. В свою очередь, зимой при планировании поездки следует быть готовым к перекрытиям движения из-за лавин и снегопадов.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Для того чтобы избежать длинных очередей на границе, перед поездкой рекомендуется изучать информацию на специальных форумах в сети, а также следить за погодной обстановкой.

Мцхета-Степанцминда-Ларс

Такое название носит участок Военно-Грузинской дороги на территории Грузии, который соединяет древнюю столицу Мцхета с пограничным пунктом "Верхний Ларс", проходя через Степанцминду, поселок городского типа у подножия Казбека. Протяженность этого участка составляет около 160 км. Вдоль всего маршрута – живописные виды и памятники истории и культуры.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Путешествуя по этой дороге, туристы могут увидеть уже упомянутые крепость Анаури, Крестовый перевал, посетить Жинвальское водохранилище с удивительной бирюзовой водой и многие другие достопримечательности.

Однако следует быть готовым к погодным рискам в горах, а также к поездке по серпантинам, которые требуют особенной внимательности от водителя.