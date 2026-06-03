Азербайджан экспортировал в Турцию товары почти на $1,4 млрд за 2026 год

Объем товарного экспорта из Азербайджана в Турцию за первые пять месяцев 2026 года составил почти $1,4 млрд, а встречный импорт турецкой продукции достиг $939 млн.

За январь–май 2026 года Азербайджан экспортировал в Турцию продукцию почти на $1,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета АР.

В годовом сравнении экспорт снизился на 2,4%, или на $35 млн. На долю Турции пришлось 10% всего азербайджанского экспорта.

Импорт из Турции в Азербайджан за отчетный период сократился на 7,2%, снизившись на $72 млн 783,17 тыс. Он остановился на отметке $939 млн 988,16 тыс, что составило 13,79% от общего импорта.

Основу азербайджанского экспорта в Турцию традиционно составляют энергоносители. Ключевой статьей остается сырая нефть и нефтепродукты, поставки которых за январь-октябрь 2025 года составили 133,1 тыс т на общую сумму $65 млн.

При этом все более значимую роль играет ненефтяной сектор, который по итогам 2025 года увеличился на 10,1% и достиг $597,3 млн. Рост обеспечен поставками продуктов питания, хлопковой пряжи и алюминия.

Из прочих товаров Азербайджан поставляет на турецкий рынок золото, различное оборудование, а также услуги спутниковой телекоммуникации на сумму около $700 тыс.

Напомним, ранее общий объем азербайджанского экспорта в Турцию по итогам 2025 года составил $3,378 млрд. Турция стабильно сохраняет за собой статус второго крупнейшего торгового партнера Азербайджана.