Грузия и Турция перешли на цифровизацию грузоперевозок

Тбилиси и Анкара начали внедрять цифровые разрешения для международных автомобильных грузоперевозок, проинформировала пресс-служба Агентства наземного транспорта Грузии.
Уточняется, что теперь перевозчики смогут перевести весь процесс оформления и использование разрешения в полностью электронном виде.
Как пояснила пресс-служба, принятая система призвана улучшить административные процедуры.
С ее помощью сократится использование бумажных документов, будет ускорена выдача и проверка разрешений, а также повысится эффективность международных перевозок.
Система будет реализовываться, как в Грузии, так и в Турции, через единую электронную платформу.
Спустя время планируется расширить ее применение и на другие страны-партнеры по региону в случае успешного использования, уточнили в пресс-службе.