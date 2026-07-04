Грузия и Турция перешли на цифровизацию грузоперевозок

Систему цифровых разрешений в международных грузоперевозках начали использовать Грузия и Турция, сообщили в грузинском Агентстве наземного транспорта.

Тбилиси и Анкара начали внедрять цифровые разрешения для международных автомобильных грузоперевозок, проинформировала пресс-служба Агентства наземного транспорта Грузии.

Уточняется, что теперь перевозчики смогут перевести весь процесс оформления и использование разрешения в полностью электронном виде.

Как пояснила пресс-служба, принятая система призвана улучшить административные процедуры.

С ее помощью сократится использование бумажных документов, будет ускорена выдача и проверка разрешений, а также повысится эффективность международных перевозок.

Система будет реализовываться, как в Грузии, так и в Турции, через единую электронную платформу.

Спустя время планируется расширить ее применение и на другие страны-партнеры по региону в случае успешного использования, уточнили в пресс-службе.